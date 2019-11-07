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Свердловская область, Прикамье и Удмуртия создадут общий маршрут для промышленного туризма

Свердловская область, Пермский край и Удмуртская Республика объединятся для создания нового туристического продукта. Речь идет о разработке промышленного туристического маршрута с удобной логистикой, рассказала начальник управления по развитию туризма и туристской деятельности Минэкономики республики Юлия Железняк, слова которой приводит «Интерфакс-Поволжье».

Инициатива создания маршрута, который объединил бы уральские заводы, принадлежит замминистра инвестиций и развития Свердловской области Евгению Копеляну. В ходе общения с коллегами на Форуме оружейников, который прошел в Ижевске в сентябре, он предложил объединить несколько регионов и представить путешественника возможность в комплексе оценить развитие промышленности на Урале.

По словам Железняк, новый маршрут позволит туристам прокатиться на танке в Свердловской области, узнать об истории российской артиллерии и развитии «Мотовилихинских заводов» в Пермском крае и пострелять из автомата Калашникова в Удмуртии. Она уточнила, что переговоры по совместному турмаршруту будут проводиться в текущем и следующем году.

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