Любой компьютер — игровой

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об услуге аренды облачных мощностей для компьютерных игр.

Компания NVIDIA много лет экспериментирует с облачным геймингом. Это когда пользователь может, грубо говоря, арендовать серверные мощности, чтобы запускать на них компьютерные игры со своего слабенького устройства.

Глобально сервис GeForce Now работает в режиме бета-тестирования.





Но недавно отечественным геймерам повезло чуть больше. NVIDIA вместе с партнерами из «Сафмар» и IXcellerate установили серверы на территории России. Это избавило сервис от технической проблемы задержки сигнала, основанной исключительно на географической удаленности игроков от дата-центров. И именно в России облачный гейминг GeForce Now впервые запустился как готовый коммерческий продукт – GFN.RU.

Серверы, которые установили в столичном дата-центре Moscow Two, работают на новых видеокартах NVIDIA серии RTX и используют инструменты виртуализации. Так что у российских пользователей есть еще и чисто техническое преимущество. Но что же получает геймер в реальности, я выяснял во время тестирования GFN.RU.

Для начала придется зарегистрироваться, даже если у вас уже есть аккаунт в глобальном GeForce Now.

Позже профили можно объединить. Сервис дает возможность запускать продукты таких платформ как Steam, Battle.net, Uplay и Epic Games, например. Но покупать игры пользователю необходимо самому. Клауд-гейминг, напоминаю, это лишь пространство, где можно играть, но бесплатного, если это не предусмотрено самим издателем, там ничего нет. Сама услуга игры на облачных мощностях тоже платная. Но NVIDIA дает пару недель на сватовство. Есть время оценить самому.

Человеку, впервые пробующему или только погружающемуся в мир компьютерных игр, будет сложно. Интерфейс продуман слабо, как будто торопились. Полного каталога игр просто нет. Любой вариант, кроме рекомендуемых нужно забивать в поиск вручную. Также придется попутно авторизовываться или заново регистрироваться в Steam, Epic Games и остальных платформах.

Но это все сопутствующие потери, которыми можно пренебречь ради игры. Главное для GFN.RU как для любого клауд–гейминга – надежный скоростной интернет. Для картинки в 1080p с частотой 60 кадров в сек. рекомендованная удаль соединения должна быть 50 Мбит/с. Заработает сервис уже при 5 Мбит/с, а при 25 Мбит/с появится картинка 720p. Но это в идеальной системе без флуктуаций. В реальности я бы говорил о 50 Мбит/с как о минимуме.

Также не стоит забывать о самых скромных запросах к компьютеру пользователя.

Кроме того, на момент начала тестирования, я регулярно сталкивался с сообщением, что на сервисе большое количество геймеров. Другими словами, мощности GFN.RU работают на пределах, и, возможно, стоит выбирать время для игр.