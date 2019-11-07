Строительство музейного комплекса в «Танаисе» обойдется в 1,5 млрд рублей

Создание нового музейного комплекса на территории «Археологического музея-заповедника "Танаис"» оценивается в 1,5 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Вадима Перевозчикова. «Танаису» необходимо не только новое здание музея. В хуторе Недвиговка, где расположен заповедник, нужно построить очистные сооружения, стоянку для автобусов и легкового транспорта. Это поможет обеспечить нормальное функционирование археологического комплекса.

На реализацию проекта по обновлению музея учреждению понадобится федеральное финансирование. Средства поможет привлечь включение музея в основной список ЮНЕСКО. На разработку необходимой документации из регионального бюджета на следующий год учреждению выделили 4,8 млн руб. Однако, по оценкам господина Перевозчикова, процедура по включению «Танаиса» в список займет не менее трех лет.

Музей-заповедник «Танаис» находится в 35 км к западу от Ростова в хуторе Недвиговка. Древний город, названный Танаисом (греческое название Дона) был основан в III веке до н. э. греками Боспорского царства и просуществовал почти 800 лет - с III века до н. э. по V век н. э, в разные времена его населяли греки, древние сарматы, меоты.

Дарья Голякова