Самарская область лидирует в России по объему продаж новых отечественных автомобилей

Самарская область лидирует в стране по объему продаж новых автомобилей российских марок. Об этом в четверг сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В январе-сентябре 2019 года в Самарской области было реализовано 15,5 тыс. новых отечественных автомобилей или 6% от общего числа продаж машин российских марок за отчетный период. В тройку лидеров попали еще два региона ПФО. В Татарстане продажи легковых авто отечественных брендов составили 14,6 тыс. единиц, 13,4 тыс. машин было реализовано в Башкортостане.

Всего за 9 месяцев 2019 года объем российского рынка новых легковых автомобилей отечественных марок составил 258,7 тыс. единиц.

Андрей Сазонов