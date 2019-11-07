Более полутора тысяч жилых домов отремонтировано по программе капремонта в Новосибирской области

В Новосибирской области завершается реализация очередного краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД) на 2017–2019 годы. За три года на эти цели было направлено порядка 2 млрд руб. В 2019 году работы по капремонту провели в 600 зданиях, а также заменили более 200 лифтов. Всего за период программы отремонтировано более полутора тысяч зданий.



Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик отметила, что в регионе соблюдаются достаточно высокие темпы капитального ремонта по краткосрочным программам, однако реестр МКД для включения в программу капремонта постоянно пополняется, в том числе, по заявкам жителей.

«Для того чтобы не снижать темпы и качество капремонта, нужно и дальше поддерживать высокий уровень собираемости взносов на капитальный ремонт,— прокомментировала Елена Макавчик.— Однако в программу регулярно включаются новые объекты, в том числе по заявкам жителей. Проведение качественного и своевременного капитального ремонта позволяет дольше сохранять жилищный фонд от обветшания и перехода в категорию аварийного, ведь отремонтировать в большинстве случаев проще и дешевле, чем снести и построить заново. При этом очень важно, чтобы граждане проявляли максимальную активность и заинтересованность в поддержании не просто удовлетворительного, но и комфортного состояния жилья».

Замминистра акцентировала внимание на том, что для сохранения нормативного состояния жилья в регионе ежегодно должно ремонтироваться около 600 домов. Обеспечить этот объем должны взносы, собираемость которых в этом году достигла 95 %.

В настоящее время правительством области формируется программа капремонта жилых домов на следующий период.