Сложный случай

У Ангелины редкое заболевание: еще внутриутробно нарушился процесс окостенения черепа. Его деформация привела к неправильному развитию костей лица. При рождении девочка даже дышать не могла – трахея и носоглотка были сужены. Поставили трахеостому, кормили через зонд. Врачи предупредили, что понадобится несколько операций. В Екатеринбурге проведено уже шесть операций для разделения пальцев рук. Они не гнутся, но девочка научилась писать, пуговицы застегивать. В четыре года ее прооперировали по поводу деформации черепа. Голова округлилась, нормализовалось внутричерепное давление, и улучшилось кровообращение. Но челюсти развивались неправильно, зубы росли криво, речь нарушена. «С этой проблемой мы обратились в Центр челюстно-лицевой хирургии (Москва), – рассказала Ирина, мама Ангелины. – Врачи сказали, что дочке нужна операция на челюсти и средней зоне лица». К сожалению, операцию пришлось отложить: у Ангелины произошло усиление деформации челюсти, поэтому врачи решили провести еще один этап ортодонтического лечения. Сейчас они стараются расширить челюсти Ангелины, чтобы зубы росли ровно и прикус был правильный. Геля теперь может жевать твердую пищу, улучшилось дыхание.

Лечение надо продолжать – раньше родители оплачивали его сами, но больше у них нет такой возможности. Виталий Рогинский, руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии (Москва): «Ангелина проходит ортодонтическое лечение с помощью съемных каркасных аппаратов для расширения верхнего и нижнего зубного ряда, нормализации положения фронтальной группы зубов, положения языка. Требуется очередной этап этого лечения».

Внимание!

Цена лечения 170 000 руб. Не хватает 106 460 руб.

Родители ребенка, Русфонд и «Коммерсантъ-Урал» просят всех неравнодушных оказать помощь Ангелине Пильщиковой (https://rusfond.ru/ekaterinburg_actions/127).

Контакты для оказания помощи: в Екатеринбурге +7 922-216-65-64,+7-912-2322-912, rusfond_ekat@mail.ru. +7 800-250-75-25 (звонок по России бесплатный), тел./факс +7 495-926-35-63, адрес 125252, Москва, а/я 100, e-mail: rusfond@rusfond.ru.

Помочь Ангелине Пильщиковой также можно, отправив SMS со словом «ДЕТИ» на номер 5542 – это новый номер SMS-пожертвований для региональных проектов Русфонда. Стоимость сообщения — 75 рублей. Обратите внимание: в связи с изменением в законодательстве те, кто отправляет такие SMS, могут получить ответное сообщение с просьбой подтвердить оплату услуги.