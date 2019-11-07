Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о лимитированной серии Parmigiani Fleurier.

Несколько лет назад волею судеб мы оказались с Мишелем Пармиджани в Тюмени. Приехали мы с основателем, художественным руководителем и главным часовщиком Parmigiani Fleurier показывать новые часы. Вернее, Мишель показывал и рассказывал, а я помогала.

Говорил Пармиджани о швейцарском Флерье, о том, как начинал с реставрации старинных часов, о золотом сечении и том, как начинает работу над любыми новыми часами с профиля (а о профиле, если посмотреть на многие современные часы, вообще редко кто задумывается). Говорил о сложно выполненных из золота механизмах, он настольных часах, в которых дракон пытается угнаться за жемчужиной мудрости, о часах Bugatti, напоминающих двигатель на запястье и выглядящих совершенно инопланетно. Но говорил так, что любому даже далекому от высокого часового искусства человеку было понятно и интересно. И в этом весь Parmigiani — часы редкие, эстетские, для избранных, но одновременно понятные любому, притягательные своей рафинированной красотой.

В конце октября Parmigiani Fleurier объявили о выпуске новой модели. Лимитированной серии из всего-навсего 25 штук Tonda Chronor Slate стоимостью 9, 8 млн руб. Золотой механизм PF361 — это первый калибр Parmigiani с интегрированным хронографом и ручным заводом. Циферблат выполнен в невероятном аспидно-черном цвете. В сочетании с корпусом из розового золота смотрится невероятно. По проверенным данным, один из 25 экземпляров уже приобретен клиентом из России.