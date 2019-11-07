Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие лоты представят Christie’s и MacDougall’s.

Мировые аукционные дома постепенно возвращаются в Москву, хотя бы с предаукционными выставками. Неделю назад топ-лоты предстоящей «Русской лондонской недели» показывал в Музее архитектуры дом Sotheby`s. Теперь к нам приехали со своими шедеврами и Christie’s, и MacDougall’s. MacDougall’s отмечают 15-летний юбилей своей фирмы. В усадьбе Зубовых на улице Солженицына 7-8 ноября представят более 20 лучших лотов. Топом является работа Бориса Кустодиева «Осень. Проводы студента» (эстимейт — 1,5-2 млн фунтов), из коллекции лауреата Нобелевской премии Петра Капицы. Картина участвовала в крупнейшей выставке 1928 года, в эпохальной экспозиции к 100-летию Кустодиева в 1978 году и вошла в первую, еще прижизненную, монографию о Кустодиеве 1925 года.

Стоит отметить огромное, почти двухметровое полотно Натальи Гончаровой «Испанка» (оценка — 800 тыс.-1,2 млн). Напомню, что в 2010 году полотно из этой серии было продано за $10,7 млн. Конечно, выделяется серия из семи графических работ сподвижника Малевича Ивана Клюна, происходящих из собрания внучки художника Светланы Клюнковой-Соловейчик и опубликованных в каталоге-резоне. Примечательно, что в рамках «русской недели» в последние дни ноября MacDougall’s проведет специализированный аукцион современного искусства; в Москве из этой коллекции будут два полотна — «Крепость главы» Михаила Шварцмана (70-90 тыс. фунтов) и «Дорога» Олега Васильева (за 35-50 тыс.).

Christie’s также отмечает юбилей: 50 лет департамента русского искусства. С 8 по 10 ноября в помещении своего представительства в Романовом переулке дом покажут топ-лоты будущих торгов. Это в первую очередь шедевр Николая Фешина «Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо» 1917 года из собрания семьи художника (эстимейт — 2-3 млн фунтов), а также крупное полотно Николая Рериха «Ярилины зовы» 1917 года за 1,5-2 млн, пейзаж Ивана Айвазовского «Искья на закате» (300-500 тыс.). Картина Гончаровой «Белые пионы», более 20 изделий фирмы Фаберже.