Интерфакс: Удмуртия, Свердловская область и Пермский край создадут маршрут для промышленных туристов

Маршрут в рамках промышленного туризма, проходящий по территории Удмуртии, Свердловской области и Пермского края, может появиться в скором времени.

«Это будет маршрут с очень удобной логистикой - можно прилететь или приехать в Екатеринбург, затем побывать в Пермском крае, а выездными воротами, крайней точкой станет Удмуртия», - сообщила начальник управления по развитию туризма и туристской деятельности Минэкономики республики Юлия Железняк агентству «Интерфакс-Поволжье».

Она отметила, что идея родилась при общении с представителями органов власти Свердловской области на панельной дискуссии по промтуризму в рамках Форума оружейников в Ижевске в сентябре.

«Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Александрович Копелян рассказал, что в рамках промышленного туризма в их области туристы имеют возможность прокатиться на танке, и это вызывает огромный восторг. Туристам предлагается посещение производства “Уралвагонзавода” - цеха, где раньше делали танки, а сейчас - это сборочный цех вагонов. Затем - музей, и уже после этого - переезд на полигон и тест-драйв танка Т-90С. Мы пообщались и поняли, что запрос есть. И его идея была: давайте объединяться. Причем даже не двумя регионами, а найти третий, который бы нас объединил», - сказала Железняк.

Она отметила, что в качестве региона-партнера рассматривается Пермский край. По ее словам, в результате совместной работы может получиться маршрут, в рамках которого туристы смогут прокатиться на танке, узнать об истории российской артиллерии и развитии «Мотовилихинских заводов» и пострелять из автомата Калашникова.

Она уточнила, что переговоры по совместному турмаршруту будут проводиться в текущем и следующем году.

«Это, наверное, самое сложное из направлений туризма, которое сейчас развивается не только у нас. Но, самое главное, есть понимание конечного результата, а это значит, что все сложится», - подчеркнула Юлия Железняк.