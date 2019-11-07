Адвокаты Светланы Моравской настаивают на неадекватности выводов следствия

Ленинский районный суд Самары огласил часть письменных доказательств по делу экс-главы Управления капитального строительства Самарской области Светланы Моравской. В частности, были оглашены материалы о качестве работ по берегоукреплению Саратовского водохранилища.

Как следует из документов суда, при создании берегоукрепления использовался материал, растворяемый водой, а также низкой морозостойкости. Это отразилось на качестве работ, считают правоохранители. Защита Светланы Моравской настаивает на некорректности этих выводов.

По словам адвоката обвиняемой Вячеслава Земчихина, выводы следствия сделаны некорректно.

«Дело в том, что не ко всему объекту предъявляются требования по морозостойкости. Они касаются только горной массы, а не сортированного камня, который составляет слой 0,9 м над ней. Но такой слой может быть заменен. А значит выводы о том, что объект не может быть использован, неверны»,– рассказал “Ъ-Волга” правозащитник.

Также, по словам адвоката, неправильны выводы о том, что материал берегоукрепления (камень) может быть размыт водой. К тому же в материалах суда нет заключений экспертизы по этим вопросам.

Светлана Моравская обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что бывшая чиновница подписала акты некачественно выполненных компанией «С.И.Т.И.» работ по укреплению берега Саратовского водохранилища. Женщине вменяется нанесение ущерба на сумму свыше 270 млн руб. До задержания в 2018 году она работала на аналогичной должности в Крыму. Максимальное наказание, которое может грозить экс-чиновнице, — до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на срок до трех лет. Светлана Моравская своей вины не признает.

Георгий Портнов