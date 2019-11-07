В Якутии возбудили дело против пилота, допустившего подругу к управлению самолетом

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после инцидента на борту самолета Ан-24, принадлежащего авиакомпании «Ираэро». В сообщении ведомства говорится, что перевозивший пассажиров 31 августа по маршруту Якутск—Саккырыр пилот допустил до управления самолетом свою знакомую, что квалифицируется как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Уголовное дело возбуждено после проверки фото- и видеоматериалов, опубликованных в соцсетях в республике. Так, в ролике пилот подсказывает молодой женщине за штурвалом приемы управления воздушным судном: «Крути вправо. А теперь влево давай!» При этом показано, что самолет находится в воздухе.

«Ираэро», по данным «Интерфакса», также проводит проверку размещенных в соцсетях материалов. В компании сомневаются в том, что на кадрах запечатлен именно ее пассажирский рейс.

Эрнест Филипповский, Хабаровск