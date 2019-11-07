На пост главы Урая претендуют три человека

В Урае (ХМАО) завершился прием документов на участие в конкурсе на должность главы города. В конкурсную комиссию заявления и документы представили три кандидата: начальник Сервисного центра «Урайэнергонефть» Западно-Сибирское регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-энергосети» Тимур Закирзянов, гендиректор «Водоканала» Анжела Борисова и директор муниципального бюджетного учреждения «Детская школа искусств» Рустам Миникаев.

Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур состоится 12 ноября. В этот же день пройдет внеочередное заседание гордумы по избранию главы города, сообщает пресс-служба администрации.

В конце октября пост главы Урая досрочно покинул Анатолий Иванов в связи с выходом на пенсию. Он возглавлял город с 2015 года.