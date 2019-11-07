«Сибмост» достроил мост и развязку на Чуйском тракте

Крупнейшая сибирская мостостроительная компания «Сибмост» завершила строительство автомобильного моста через реку Чумыш и двух развязок на трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Алтайском крае. Как сообщили в пресс-службе компании, полноценное автомобильное движение по мосту откроется 8 ноября.

Мост, соединяющий Алтайский край и Новосибирскую область, имеет длину 308 м. На подходах к нему протяженностью 9 км построены две двухуровневые транспортные развязки с путепроводами. Как сообщалось ранее, на проект было предусмотрено более 3 млрд руб. В «Сибмосте» отметили, что в результате строительство моста и развязок пропускная способность Чуйского тракта увеличена втрое: четыре полосы позволяют пропускать до 21 тыс. автомобилей в сутки. По предварительным оценкам, мост может увеличить объем грузовых перевозок между регионами в полтора раза, поток туристов — более чем на треть.

«Мост через реку Чумыш — первый крупный проект компании, реализованный в 2019 году»,— говорится в релизе «Сибмоста». Ранее “Ъ” писал, что до конца года компания планирует сдать еще три объекта: мост через реку Марха в Якутии, путепровод в Коченево в Новосибирской области и мостовой переход через реку Тюнгур в Республике Алтай.

Напомним, в портфеле «Сибмоста» — строительство Восточного обхода Новосибирска, обхода Мариинска в Кузбассе, Черногорска в Хакасии и др. В течение последних двух лет в «Сибмосте» наблюдаются финансовые проблемы и меняется структура собственников. В мае этого года в отношении компании введена процедура банкротства — наблюдение. Как писал “Ъ”, долги компании составляли около 8 млрд руб.

Подробнее о другом объекте компании — в материале “Ъ-Сибирь” «Сибмост» обещает достроить Мариинский обход»

Илья Галагуз