Краевым материнским капиталом воспользовались более 2,8 тыс. семей

Региональная выплата многодетным семьям На Кубани выплата составляет 124 тыс. руб., ей воспользовались более 2,8 тыс. семей, большинство из них потратили деньги на улучшение жилищных условий.

В 2019 году на поддержку многодетных семей предусмотрено более 430 млн руб. Эти меры социальной поддержки входят в региональный проект «Демография». Помимо маткапитала, профильный нацпроект предусматривает и ряд регулярных выплат. При рождении или усыновлении первого ребенка малоимущие семьи претендуют на 10 тыс. 57 руб. ежемесячно. Всего на финансовую поддержку семей на Кубани потратят больше 23 млрд руб. до 2024 года.

Елена Рыжкова