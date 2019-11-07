Бюджет области на 2020 год рекомендовано принять в первом чтении Против голосовали депутаты-коммунисты.

Итогом совместного заседания семи комитетов Законодательного Собрания стала рекомендация Заксобранию принять бюджет региона на 2020 год в первом чтении.

Поскольку практически все депутаты входят в состав одного из собиравшихся комитетов, можно считать, что на пленарном заседании бюджет в первом чтении будет принят.

Против проголосовали только депутаты фракции КПРФ. Как пояснил «КоммерсантъFM Нижний Новгород» заместитель председателя Заксобрания, коммунист Владислав Егоров, фракция КПРФ считает, что параметры бюджета не соответствуют тем задачам, которые стоят перед регионом.

После так называемого «нулевого чтения» проект бюджета был доработан и стал бездефицитным. Доходы на 2020 год прогнозируются в объеме 182 млрд. рублей, и примерно такие же траты заложены в расходную часть. Депутаты готовят конкретные поправки, которые будут обсуждаться в рамках второго чтения бюджета.