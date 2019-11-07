Дептранс Самары опроверг информацию о возможном снижении стоимости проезда при оплате картой

Департамент транспорта Самары опроверг информацию о снижении стоимости проезда по транспортной карте. Об этом чиновники сообщили в «Твиттере».

«Исходя из контекста дискуссии в данном ответе имелось ввиду, что рассматривается вариант, при котором в будущем при изменении стоимости проезда безналичная оплата проезда может быть установлена на уровне ниже стоимости проезда за наличный расчет. Информации о том, что планируется снижение установленной в настоящее время стоимости проезда, не предоставлялось»,— уточнили в ведомстве.

В сентябре УФАС России по Самарской области возбудило дело против перевозчиков ООО «Шоссе», ООО «Транзит» и ООО «Рейс», повысивших этим летом стоимость проезда в нерегулируемом общественном транспорте с 30 до 35 руб. Все подозреваются в сговоре.

Алена Смирнова