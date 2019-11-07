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В Оренбурге прокуратура требует возбуждения уголовного дела за невыплату работникам профсоюза

Оренбургская прокуратура требует возбуждения уголовного дела на ОАО «Гидропресс» за причинение материального ущерба работникам первичной профсоюзной организации. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

«Установлено, что должностные лица предприятия в период с января 2018 года по май 2019 года включительно удержали из заработной платы работников около 700 тыс. руб. профсоюзных взносов, но в профсоюзную организацию их не перечислили»,— говорится в сообщении.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере).

Алена Смирнова


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