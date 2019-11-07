Ижевск занял 103-е место из 200 в рейтинге самых дружелюбных городов России

Ижевск занял 103 место в рейтинге самых дружелюбных городов России, сообщает пресс-служба портала Domofond.ru. Исследование проводилось в 200 городах страны, в опросе приняли участие более 90 тыс. человек.

Респондентам предложили оценить утверждение: «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые» по десятибалльной шкале, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Так, для каждого города был рассчитан средний балл. Ижевск набрал 7,3 баллов, что хуже прошлогоднего показателя на 0,3 балла. Помимо столицы Удмуртии в рейтинг попали Воткинск, Глазов и Сарапул — они заняли 28, 59 и 157 место, набрав 7,6, 7,4 и 7 баллов соответственно. Средняя оценка по России составила 7,3 баллов, что на 0,3 балла меньше, чем в прошлом году.

Согласно исследованию, самыми дружелюбными городами России стали Грозный, Северск, Гурьевск, Ессентуки и Майкоп. Первые два набрали 8,3 и 8,2 баллов, остальные — 8. Последние места рейтинга заняли Якутск, Златоуст, Воркута, Новомосковск и Арзамас. Эти города набрали 6,4, 6,5, 6,5, 6,5 и 6,6 баллов соответственно. Самыми дружелюбными городами-миллионерами России стали Казань, Уфа, Санкт-Петербург, Красноярск и Москва, а самыми недружелюбными — Челябинск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Омск и Самара.