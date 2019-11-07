Малые нефтекомпании Татарстана выступили против введения налога на добычу попутного газа

Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть», куда входят татарстанские ЗАО «Алойл» и ЗАО «Нефтеконсорциум», состоящее из 38 малых нефтекомпаний, выступило против планов Минфина обложить добычу попутного нефтяного газа (ПНГ) налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Как сообщил РБК, объединение направило обращение вице-премьеру России Дмитрию Козаку, главе Минэнерго РФ Александру Новаку и руководителю ФАС Игорю Артемьеву.

Согласно инициативе министерства, ставка НДПИ составит 385 руб. за 1 тыс куб. м. Совокупные отчисления компаний в год могут достигнуть примерно 34 млрд руб.

В «Ассонефть» назвали инициативу совершенно необоснованной. По словам представителей объединения, планы Минфина создадут преференции для одних нефтяных компаний в ущерб другим, что противоречит закону «О защите конкуренции». У небольших компаний нет возможности отделять попутный нефтяной газ от нефти на специальных установках, так как строительство многоступенчатых компрессоров для этих целей не окупается, говорится в обращении.

Также, согласно данным «Ассонефти», нефтяные участки, принадлежащие малым компаниям, расположены вдалеке от магистральных газопроводов. В связи с этим предприятиям приходится закачивать газ обратно в пласт для поддержания давления, либо сжигать его на факелах. В первом случае компания будет платить налог многократно, во втором к нему добавится штраф.

"Ъ-Казань"