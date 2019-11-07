Объем задолженности жителей СЗФО по ипотеке с января вырос на 14,9%

Объем задолженности жителей СЗФО перед банками по ипотечным жилищным кредитам за период с января по октябрь вырос на 14,9%, до 905,2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Петербуржцы должны банкам 451 млрд рублей по ипотечным кредитам, обязательства жителей города за девять месяцев года увеличились на 18,9%.

И если объем ипотечных кредитов в рублях за период с января вырос на 15,2%, то доля ссуд в валюте продолжила снижаться. В Петербурге на валютную ипотеку приходится 0,5% от всего объема ипотечного кредитования в городе.

За девять месяцев банки СЗФО выдали 254,3 млрд рублей в виде ипотечных кредитов. Средняя сумма такого займа составила 2,4 млн руб., в Петербурге — 3.1 млн руб. При этом доля просроченных кредитов и в СЗФО, и в Санкт-Петербурге снизилась до 0,7%.