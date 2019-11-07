Автодозвон расклейщикам незаконных объявлений обошелся бюджету Перми в 143 тыс. рублей

На сайте госзакупок опубликованы данные о победителе торгов на оказание услуг автодозвона расклейщикам незаконных объявлений. Максимальная стоимость контракта составляла 143,6 тыс. руб. На торги поступила только одна заявка — от предпринимателя Асии Шамиловой. По данным «СПАРК-Интерфакс», Асия Шамилова является бывшим директором ООО «Мобил Телеком» и бывшим совладельцем ООО «Техносвязь».

Напомним, мэрия Перми запустила автодозвон для борьбы с нарушителями правил благоустройства, которые расклеивают незаконные объявления. Инспекция фотографирует объявления, а затем направляет снимки в службу, которая подключает указанного абонента к автодозвону с 8:30 до 20:30 с различными интервалами. В голосовом сообщении дается инструкция, как оплатить штраф, чтобы номер исключили из базы автодозвона.