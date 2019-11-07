Ульяновское объединение моряков и подводников обвиняют в краже бюджетных средств

В Ульяновске МОО «Союз моряков-подводников» обвиняется в хищении денежных средств из регионального бюджета. Об этом сообщает прокуратура области.

Как установил надзорный орган, в апреле 2018 года общественная организация получила 395 тыс. руб. субсидий на реализацию социально ориентированных проектов. Позже выяснилось, что председателем объединения были заключены фиктивные договоры с коммерческими структурами на изготовление баннеров и макетов. Это причинило региональному бюджету ущерб на сумму свыше 170 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Алена Смирнова