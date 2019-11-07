«Гортранс» объявил торги на перевозку по четырем автобусным маршрутам

МКУ «Городское управление транспорта» объявило ряд аукционов на осуществление регулярных перевозок пассажиров автобусами.

Аукцион максимальной стоимостью 4,7 млн руб. предполагает работу на автобусном маршруте №62 (Ул. Власова — м/р Крохалева) в декабре 2019 года. В будни на линии должны работать восемь автобусов, в выходные дни — шесть.

Торги стоимостью 1,8 млн руб. предусматривают перевозки по маршруту №48 (Чусовской водозабор — автопарк) в декабре 2019 года. В будни и выходные на линии будет работать по два автобуса.

Торги стоимостью 708 тыс. руб. предполагают перевозки по маршруту №88 (станция Пермь II — улица Трамвайная) с 11 декабря по 31 января 2020 года. На линии будет работать один автобус.

Торги стоимостью 1,5 млн руб. предполагают перевозки по маршруту №22 (м/р Васильевка – м/р Камский) в декабре 2019 года. На линии будет работать 3 автобуса.

Оплата за проезд должна быть наличной и безналичной, в том числе с использованием бесконтактной оплаты.