Первый замглавы Новотроицка арестован за взятку

Новотроицкий городской суд в четверг принял решение о заключении первого замглавы города Артема Липатова до 5 января 2020 года. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе суда.

Чиновник был задержан правоохранителями в связи с делом о взятке в особо крупном размере. По данным силовиков, замглавы Новотроицка обещал покровительство организации, занимающейся реконструкцией одного из городских скверов. На выполнение работ было выделено более 9 млн руб.

По данным “Ъ”, уголовное дело расследует Следственный комитет РФ.

Андрей Сазонов