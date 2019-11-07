07 ноября, четверг
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятия

Первый замглавы Новотроицка арестован за взятку

Новотроицкий городской суд в четверг принял решение о заключении первого замглавы города Артема Липатова до 5 января 2020 года. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе суда.

Чиновник был задержан правоохранителями в связи с делом о взятке в особо крупном размере. По данным силовиков, замглавы Новотроицка обещал покровительство организации, занимающейся реконструкцией одного из городских скверов. На выполнение работ было выделено более 9 млн руб.

По данным “Ъ”, уголовное дело расследует Следственный комитет РФ.

Андрей Сазонов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Пресс-релиз

Профиль пользователя