Самая дорогая квартира в Сочи продается за 885 млн рублей

Среди самого дорогого жилья, выставленного на продажу в курортном городе, большая часть относится к частным домам, элитных квартир реализуется в 10 раз меньше, таковы итоги исследования, проведенного агентством недвижимости «Мандарин». Так в октябре выбор квартир стоимостью более 100 млн руб. был ограничен 20 лотами.

Самая дорогая квартира реализовывалась за 885 млн рублей. Минимальная жилплощадь элитной квартиры составляла 114 кв. метров, а самое просторное предложение имело площадь в 622 «квадрата». При этом элитное жилье располагалось с четвертого по 25-й этажи.

В октябре в Сочи на продажу были выставлены 202 частных дома стоимостью более 100 млн рублей. Самый дорогой объект стоил почти 630 млн руб. Минимальная площадь объектов равнялась 120 кв. метров, максимальная - 3000 кв. метров.

Коммерческая недвижимость дороже 100 млн рублей в октябре была представлена 167 лотами. Самый дорогой объект реализовывался за 3,5 млрд руб. Минимальная площадь объектов в элитной категории составляла 258 кв. метров, максимальная - 7,3 тыс. кв. метров.

«Спрос на ультра дорогие квартиры в Сочи ниже, чем на элитные частные дома. Причина очевидна – богатые покупатели не желают ограничивать себя четырьмя стенами и предпочитают получить в распоряжение хорошую придомовую территорию», – рассказал руководитель отдела аренды АН «Мандарин» Роман Пивоваров.

Андрей Ульченко