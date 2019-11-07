Стадион «Казань Арена» переименовали в «Ак Барс банк Арену»

Стадион «Казань Арена» был переименован в Ак Барс банк Арену». Соглашение подписали председатель правления «Ак Барс Банка» Зуфар Гараев и гендиректор стадиона Радик Миннахметов, сообщает «Реальное время». Презентация нового бренда пройдет в течение месяца.

По словам господина Миннахметова, над переименованием стадиона думали последние 2-3 года. «Рассматривали разные варианты. Рад, что название осталось республиканским. Даже кровля фасада подходит под Ак Барс Банк»,— добавил гендиректор стадиона.

В ближайшее время планируется большая работа, в том числе смена кресел на стадионе. Вместо надписи «Казань Арена» на них появится надпись «Ак Барс банк Арена».

Стадион «Казань Арена» рассчитан на 45 тыс. человек. Его построили к Универсиаде 2013 года, генподрядчиком выступало ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. За время строительства объекта его цена выросла с 6 до 13,5 млрд руб.

"Ъ-Казань"