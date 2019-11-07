В Балаково Саратовской области закрылся штаб Алексея Навального

Балаковский штаб Алексея Навального сообщил о своем закрытии, сообщили сторонники оппозиционера в социальных сетях.

О причинах закрытия сотрудники балаковского штаба не сообщают. «Жизнь на этом, конечно, не заканчивается и наша борьба тоже. Ребята из штаба в Саратове всегда с радостью откликнутся на ваши обращения о несправедливости и коррупции.

Главное — не штаб, а люди. Вы сами можете бороться с жуликами, просто не будьте равнодушны к своему городу и поддерживайте тех, кто рядом с вами. Адекватных, честных и смелых людей вокруг больше, чем кажется. Вместе мы обязательно победим!», — сообщают сотрудники штаба.

Сергей Петунин