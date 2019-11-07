Доля безналичных операций составила 65% от общего объема на рынке Поволжья

В первом полугодии жители Поволжья воспользовались банковскими картами более 2,5 млрд раз, сумма операций составила 4,3 трлн руб. Как сообщает Волго-Вятское управление Банка России (ВВГУ ЦБ РФ), в целом доля безналичных операций составила 65% от общего объема на рынке. В основном (92%) пользователи карт по безналу оплачивали товары и услуги и совершали переводы на другие карты, вклады или счета.

Количество активных банковских карт в Приволжье в январе-июне выросло на 8% до 24 млн штук.

К Поволжским регионам ВВГУ ЦБ РФ относит Нижегородскую, Кировскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую области, а также Марий Эл, Мордовию, Татарстан и Удмуртию.

Анастасия Еремина