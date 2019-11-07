На нефтебазе в Новороссийске произошел пожар

Пожарные Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона работают на месте возгорание на нефтебазе «Грушевая» под Новороссийском, сообщило управление ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 9.04, прибывшие на место пожарные установили, что произошло возгорание резервуара подземного хранения нефтепродуктов. Пожар был локализован на площади на площади 200 кв. м. На месте работает 91 человека и 33 единицы техники, сообщили в ГУ МЧС.

С места пожара на нефтебазе «Грушевая» в больницу доставлены пять человек, сообщили “Ъ-Юг” в АО «Черномортранснефть»

Анна Перова, Краснодар