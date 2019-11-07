Новосибирская область разместит облигации на 5 млрд рублей

Власти Новосибирской области утвердили решение об эмиссии выпуска государственных облигаций 2019 года. По материалам регионального правительства, общее количество облигаций составит 5 млн шт. Объем эмиссии — 5 млрд руб., срок обращения — пять лет.

Каждая облигация имеет 20 купонных периодов. Ставка купонного дохода на первый купонный период будет установлена по итогам проведения конкурса. Размещение облигаций проводится путем открытой подписки на Московской бирже. Начало размещения — 15 ноября. Организатор — «ВТБ капитал».

Госдолг Новосибирской области на 1 октября 2019 года составил 40,1 млрд руб. Годом ранее госдолг составлял 41 млрд руб.

Оксана Павлова