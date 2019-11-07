Петербург и Шанхай изучают возможность сотрудничества в транспортной сфере

Петербург и Шанхай изучают возможности взаимодействия в области развития скоростных линий транспортного обеспечения. Об этом ТАСС заявил вице-губернатор Николай Линченко.

По его словам, об этом шла речь в ходе визита делегации города в Китай. Кроме того, состоялась встреча с разработчиками суперконденсаторов, имеющих совместное производство в Белоруссии.

Напомним, что проект лини скоростного трамвая до Славянки предполагается подготовить до конца года. Концессионное соглашение о создании и использовании (эксплуатации) трамвайной сети город в октябре подписал с с ООО «БалтНедвижСервис».