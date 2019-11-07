Край в помощь

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата под председательством губернатора Максима Решетникова присвоил приоритетный статус трем инвестпроектам. Это позволит предприятиям получить земельные участки без торгов. В ближайшие годы в регионе откроются цементный завод и логистический центр, а «СИБУР-Химпром» модернизирует линию переработки углеводородов. Общая сумма инвестиций в экономику региона превысит 13 млрд руб.

В Перми 6 ноября прошло очередное заседание совета по предпринимательству. В его рамках трем инвестиционным проектам, которые будут развиваться в регионе, присвоен статус приоритетных. Это позволит предприятиям получить земельный участок для развития бизнеса в аренду без торгов. Кроме того, проект получает административную поддержку, которая позволяет миновать ряд барьеров и ускорить необходимые процедуры.

АО «СИБУР-Химпром» презентовало на совете уже третий проект. Новая инициатива предполагает удлинение цепочки глубокой переработки углеводородов. Меморандум о сотрудничестве между правительством Пермского края и пермским предприятием СИБУРа был подписан в рамках V Пермского инженерно-промышленного форума. Как пояснил директор по экономике и управлению эффективностью «СИБУР-Химпром» Максим Дьяков, в рамках инвестпроекта будет модернизирована существенная часть производства, что позволит получать большее количество продуктов из того же объема сырья. Ожидается, что обновленное производство будет введено в эксплуатацию в 2023 году. Глава региона отметил, что «СИБУР-Химпром» продолжает системную работу по развитию несырьевого экспорта Пермского края.

Приоритетный статус также присвоен проекту, предполагающему строительство Чусовского цементного завода. Работы будет вести АО «Карьер». Инвестиции в данный проект составят 2,3 млрд руб., из которых около 1 млрд руб. будут заемными.

Губернатор Максим Решетников напомнил, что ранее председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переводе 78 га в Чусовом в земли промышленного назначения. «Коллеги утверждают, что построят завод, где будут производить марки цемента, которых нет в Пермском крае и которые для нашей строительной отрасли необходимы. И что не менее важно для нас – обещают, что производство будет более экологичным», – отметил глава Прикамья.

Ожидается, что на проектную мощность завод выйдет в 2024 году. К этому времени «Карьер» создаст не менее 300 рабочих мест. Для работников будет построен жилой дом. По словам генерального директора АО «Карьер» Юрия Старцева, завод разместится на участке в 78 га, который ранее указом председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева был переведен из лесного фонда в земли промышленного назначения. «Также у предприятия есть лицензия на добычу известняка и глины, а месторождение расположено рядом с площадкой будущего завода», – добавил господин Старцев. По его оценкам, завод будет производить 300 тыс. тонн цемента в год. Данные объемы частично будут направляться на нужды АО «Нью Граунд» – крупной региональной стройорганизации, специализирующейся на фундаментах и подземных сооружениях. Цемент будет доступен и для продажи. По словам Юрия Старцева, нынешние цементные заводы имеют амортизированное оборудование и производят продукт устаревшим – «мокрым» способом. Новое предприятие будет производить цемент «сухим» способом и снизит его стоимость для покупателей.

Кроме того, приоритетный статус получил проект, связанный со строительством логистического почтового центра в Перми. Его инициатором стало АО «Национальные логистические технологии», совместное предприятие АО «Почта России» и Банка ВТБ. Подобные логистические центры строятся в 36 российских городах. В дальнейшем сеть позволит ускорить доставку товаров до одних суток. Мощность центра составит 200 тыс. отправлений в сутки.

Как уточнила руководитель регионального филиала ФГУП «Почта России» Ксения Ефимова, логистический центр разместится на ул. Промышленной, 107, в помещении площадью 16 тыс. кв. м. При этом земельный участок имеет площадь 5 га.

«Изначально планировалось ввести комплекс в эксплуатацию в 2021 году, но покупка готового здания позволила сместить сроки на 2020 год. Вторая очередь будет просчитываться дополнительно. Большой земельный участок позволяет достроить комплекс до мощностей, которые могут потребоваться впоследствии», – уточнила госпожа Ефимова.

Требуемый объем инвестиций – 1,5 млрд руб. К открытию центра будет создана 1 тыс. рабочих мест. Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил краевому министерству образования решить вопрос с подготовкой кадров. «Логистика как специальность будет развиваться», – пояснил губернатор.

Добавим, что сейчас в регионе реализуется 78 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 1,5 трлн руб. При этом почти 700 млрд руб. – инвестиции в новые производства с созданием 10 тыс. рабочих мест. Инвестпроекты реализуются в 11 территориях Пермского края.