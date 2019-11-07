«Авангард» показал макет новой ледовой арены в Омске

Хоккейный клуб «Авангард» представил макет нового ледового комплекса «Арена-Омск», который планируется построить к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Презентационный ролик опубликован на странице команды в Twitter.

По данным пресс-службы клуба, шестиэтажный ледовый дворец будет рассчитан на 12 тыс. зрителей. Его площадь составит 60 тыс. кв. м. Вокруг комплекса планируется оборудовать парковую зону и парковку на 1,2 тыс. автомобилей.

Напомним, что до середины 2018 года стадион «Арена-Омск» был домашней ареной «Авангард», но клубу пришлось временно переехать в подмосковную Балашиху из-за аварийного состояния здания.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков говорил, что арена будет возведена в рамках концессионного соглашения с компанией «Газпром нефть». Общая стоимость строительства составляет 10 млрд руб. Новый ледовый комплекс должен будет принять матчи МЧМ-2023 вместе с Новосибирском.

Подробнее о строительстве новой ледовой арены в Новосибирске — в материале “Ъ-Сибирь” «Все будет хоккей»

Илья Галагуз