Грузооборот порта Таганрог с начала года сократился на 6%

Общий грузооборот порта Таганрог за январь-октябрь 2019 года составил 2,4 млн т, что на 6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает ИАА «ПортНьюс».

Так, объем перевалки зерновых сократился на 17% - до 1 млн т, угля – на 9%, до 470 тыс. т, черных металлов – на 11%, до 71 тыс. т. При этом объем обработки нефтепродуктов вырос на 27% — до 697 тыс. т. Импорт снизился на 5% - до 76 тыс. т, каботаж – на 17%, до 812 тыс. т. Однако объем экспорта с начала года вырос на 2% - до 1,5 млн т.

За десять месяцев 624 прихода и 602 отхода судов против 667 приходов и 647 отходов годом ранее.

Дарья Голякова