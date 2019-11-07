В Челябинской области стали заводить меньше уголовных дел на предпринимателей

За десять месяцев 2019 года к уголовной ответственности в Челябинской области привлекли 66 предпринимателей, это на 17,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на совещании по фактам незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность сообщил заместитель прокурора Челябинской области Евгений Саломатов.

Как отметил господин Саломатов, общее количество возбужденных уголовных дел в отношении предпринимателей и руководителей коммерческих структур в 2019 году снизилось незначительно – на 2%. Сейчас в производстве находятся 179 таких дел. Чаще всего обвинения против представителей бизнеса выдвигаются по статьям о мошенничестве (ст.159 УК РФ), причинении имущественного вреда (ст.165 УК РФ), а также по ряду налоговых преступлений.

«Необоснованные решения о привлечении предпринимателей к уголовной ответственности с явными нарушениями УПК органами прокуратуры не выявлялось. За 9 месяцев 2019 года судом рассмотрено одно ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателя. Постановлением суда следователю было отказано. Избранная мера пресечения – залог в размере 3 млн. руб. Субъекты предпринимательской деятельности в данный период времени под стражей не содержались»,- цитирует Евгения Саломатова пресс-служба уполномоченного по правам предпринимателей в Челябинской области.

По данным бизнес-омбудсмена в Челябинской области Александра Гончарова, чаще всего инициаторами возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей выступают их коллеги и конкуренты. «Правоохранительные органы за 9 месяцев приняли 8,5 тыс. заявлений. Получив сигнал, правоохранители обязаны провести доследственную проверку и только в 2% случаев данные проверки проводились по инициативе самих органов правопорядка. Получается, что в усилении давления на бизнес отчасти, виноваты недобросовестные предприниматели, пытающиеся избавиться от конкурентов с помощью силовых структур», - подчеркивает господин Гончаров.