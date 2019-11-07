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Фото: ГТРК "Пермь"

Охранник гаражей на Разгуляе воспрепятствовал работе журналистов ГТРК «Пермь»

Государственная телерадиокомпания «Пермь» сегодня опубликовала на своем сайте сюжет о начавшемся суде владельцев гаражей, оспаривающих решение о сносе краевыми властями их собственности.

В ходе съемок автор сюжета, журналист ГТРК («Вести 24») Лариса Стрельникова, посетила территорию гаражного комплекса, где охранник отказался отвечать на ее вопрос, а также потребовал прекратить съемку. После отказа сотрудник охраны напал на журналиста и нанес ему несколько ударов. Все это было показано в сюжете.

В государственной телерадиокомпании «Пермь» заявили о подаче заявления в правоохранительные органы о нападении на журналиста. «Уже идет оценка причиненного охранником материального и морального ущерба. В ближайшее время факт воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста будет рассмотрен правоохранительными органами».

«Представитель охранного агентства подрядчика вправе ограничить доступ посторонних лиц на стройплощадку без соответствующего разрешения. Однако не таким способом. В свою очередь УКС проведет внутреннее расследование случившегося»,— прокомментировали инцидент в краевом минстрое.

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