Житель Ижевска перечислил лжесотруднице банка почти 800 тысяч рублей

58-летний ижевчанин перечислил лжесотруднице банка почти 800 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшего, ему позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником службы безопасности одного из банков. Она сообщила, что недобросовестные сотрудники банка похитили клиентскую базу и продали ее мошенникам. В результате этих действий мошенники подали заявления на получение денежных займов от имени потерпевшего. Заявления были одобрены банками, и мошенники вскоре получат деньги. Затем звонившая дала ижевчанину указания для отмены операций. В результате мужчина оформил кредитные займы в пяти банках, а полученные деньги небольшими платежами перечисли на счет, названный злоумышленницей. При этом женщина запретила заявителю говорить сотрудникам банка о целях займа. В последующем мужчина проверил номер телефона звонившей и узнал, что с этого телефона звонят мошенники, после чего обратился в полицию.