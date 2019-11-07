Институт риса на Кубани оштрафован за нарушение ветеринарного законодательства

В результате проверки «ВНИИ риса» в Красноармейском районе сотрудниками Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявлены многочисленные нарушения на ферме, где разводится крупно-рогатый скот, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Всего обнаружено более десятка нарушений ветеринарного законодательства, в частности молоко на ферме хранится в танке, не оснащенном контрольными приборами и системой охлаждения, а в санпропускнике не организовано круглосуточное дежурство.

По результатам проверки выписано два штрафа: на 100 тыс. руб. оштрафовано юрлицо, на 13 тыс. руб. - должностное лицо. Выдано предписание об устранении нарушений.

Андрей Ульченко