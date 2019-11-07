Мошенники подались в юристы

Москвич оставил юристам-мошенникам 50 тыс. рублей. Предполагалось, что специалисты помогут москвичу составить заявление на других аферистов, которые похитили у него крупную сумму. Но в итоге оказалось, что документы оформили некорректно, а возвращать потраченные деньги контора отказалась. Об этом сам пострадавший рассказал “Ъ FM”. Опрошенные участники рынка говорят, что в последние годы все больше мошенников стали прибегать к таким схемам. Но привлечь их к ответственности почти невозможно. Подробности — у Владислава Викторова.

Все началось с того, что москвич лишился 600 тыс. руб.: эти деньги некоторое время хранились на депозите в банке ВТБ, и, когда срок подходил к концу, с ним связались якобы представители банка, которые предложили переоформить вклад на более выгодных условиях. Но для этого нужно было явиться в головной офис в «Москва-Сити», что в итоге и сделал пенсионер. После того, как документы были подписаны, он увидел, что деньги ушли не в банк, а к мошенникам. Тогда москвич обратился в юридическую контору «Первое правовое управление» возле метро «Новослободская», и там его заверили: чем раньше они начнут действовать, тем больше шансов вернуть деньги.

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Но когда клиент заплатил 50 тыс. руб. за услуги и подписал договор, стали происходить подозрительные вещи, рассказал “Ъ FM” сын потерпевшего Сергей: «Они составили абсолютно безграмотное заявление и по почте отправили его в прокуратуру и в два отделения полиции. После этого заявили, что работа сделана и больше от них ничего не требуется. Я спросил сотрудника фирмы, уверен ли он в исходе этого дела, тот сказал, что уверен, но через несколько минут выяснилось: он не знает, о каком деле идет речь. Недавно папе прислали акт приема-передачи, подписанный им же, хотя он утверждает, что не подписывал этот документ».

Как пояснил Сергей, акт о выполнении всех работ его отцу прислали через несколько дней после того, как потерпевшие попытались расторгнуть договор. В компании «Первое правовое управление» на звонки “Ъ FM” не ответили. Как объяснил юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов, формально контора не нарушила ни одного закона, ведь все требования, прописанные в договоре, она исполнила, а насколько качественно — это не так важно. Единственное, на что могут рассчитывать потерпевшие, это получить возмещение потраченных денег через суд, добавляет юрист: «Есть тонкая грань между тем, действительно ли сам заказчик хотел этого, или его ввели в заблуждение о необходимости составить какие-либо документы.

Писать и обращаться в ведомства у нас законом не запрещено.

Вопрос, насколько качественно контора выполнила услуги, подлежит тщательному изучению в рамках еще одного судебного процесса. На нем будут рассматриваться доказательства того, что пострадавшего ввели в заблуждение. Доказать, что это был преступный умысел, крайне сложно».

Впрочем, учитывая размер платы — всего 50 тыс. руб. — сам судебный процесс может обойтись дороже, поэтому многие не торопятся идти в суды. И подобные конторы, которых за последние пять лет в Москве стало слишком много, этим пользуются, говорит член Палаты адвокатов столицы Артур Айрапетов. По его словам, обороты таких компаний достигают сотни тысяч рублей в неделю. И у Минюста есть методы борьбы с ними, но как раз из-за активного противодействия со стороны этих контор, добиться успехов не получается, заключает юрист: «В России существует два вида оказания юридической помощи. Первую имеют право оказывать только адвокаты.

Все остальные, не адвокаты, вправе оказывать юридические услуги.

Пока весь цивилизованный мир пошел по пути установления адвокатской монополии, то есть, когда вам требуется та или иная правовая консультация, вы обращаетесь к адвокатам. Потихоньку мы к этому идем. Я натыкаюсь на большое количество подобных фирм, которые с помощью лоббирования не позволяют полностью перейти на адвокатскую монополию».

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Пока, как говорят сами участники рынка, если искать адвокатов через поисковики, то как минимум ссылки с первых двух страниц, скорее всего, приведут на сайты контор мошенников. Зато они всегда будут гарантировать, что любое ваше дело выиграют без проблем. Но доверия к настоящим профессионалам и к российскому праву, такие истории точно не добавят. Сколько именно людей пострадало от правовых мошенников, точно неизвестно. Впрочем, в 2017 году Роспотребнадзор заявлял о том, что в Москве их жертвами стали тысячи граждан.