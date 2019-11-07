Маркетплейсы обновляют рекорды по экспорту

Российский онлайн-экспорт резко вырос и прибавит в объеме еще четверть к концу года. Продавцы отправят за рубеж товаров более чем на $800 млн. Основные направления — СНГ и Соединенные Штаты. При этом число заказов вырастет вдвое — до 15,5 млн посылок. Специалисты из Data Insight объясняют это стратегией крупнейших маркетплейсов. Но осталось ли место на рынке электронной коммерции для других игроков? Разбирался Иван Корякин.

Экспортерам, которые размещаются на маркетплейсах, легче сказать, в какие страны они не доставляют товары. Казалось бы, где, если не в России востребованы насадки на глушитель и шильдики для спойлера, но директор по продажам компании MV-Tuning Айрат Хайдаров отправляет их как в США, так и в Австралию: «У нас небольшая компания в Тольятти. За 2018 год было где-то 3,5 тыс. заказов из Америки. В этом году объем продаж примерно такой же, но мы планируем расширять ассортимент, соответственно, продажи будут увеличиваться».

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Автозапчасти оказались четвертыми в списке популярных товаров российских онлайн-продавцов и составили 8% в объеме экспорта. На третьем месте — электроника, на втором — коллекционные предметы, а на первую строчку заняли товары из категории «фэшн» — 39%.

Большинство экспортеров — представители малого и среднего бизнеса, рассказал “Ъ FM” генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов: «Порядка 70% продавцов, которые торгуют на eBay, не имеют других каналов продаж в виде собственных сайтов. Остальные 30% хоть и имеют собственный сайт, но продающими из них является только половина.

Роль маркетплейса для входа нового продавца на международный рынок очень серьезна, а через eBay особенно просто начать экспортировать за границу».

Но тренд задают крупные игроки: страны СНГ отдают приоритет Wildberries и Lamoda. Поэтому и вырос экспорт одежды на соседние рынки. И вырастет еще, говорит старший аналитик Data Insight Елизавета Хоботина, так как СНГ — перспективный рынок: «Туда вкладываются крупнейшие игроки. Мы видим динамику на протяжении полных двух лет и некоторое перераспределение экспортного потока по деньгам в пользу СНГ. Это как раз результат действий крупнейших игроков, которые строят каналы продаж и развивают там инфраструктуру. Экспорт в СНГ будет еще расти».

Об этом говорят и финансовые показатели игроков — крупнейшие маркетплейсы обновляют собственные рекорды. Оборот «Беру» от «Яндекса» и Сбербанка в октябре превысил 2 млрд руб. в месяц. А основатель Wildberries Татьяна Бакальчук за год чуть ли не удвоила состояние — она находится на второй строчке рейтинга богатейших россиянок по версии Forbes с более чем $1 млрд.

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Но рынок еще не перенасыщен, там есть место для новых игроков, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов: «Все последние проекты были связаны с созданием маркетплейсов. Инвесторы продолжают вкладывать деньги в эти бизнес-модели, и пока в них верят, маркетплейсы будут развиваться. Почему маркетплейсы имеют такой успех в СНГ? Наши товары действительно нравятся жителям этих стран».

Если и Америка выбирает российские капоты, а СНГ — одежду и косметику, экспортерам есть куда расти. Задача маркетплейса — создать продавцу и покупателю комфортные условия. Возможно, получится так, что весь мир будет покупать если не машины из Тольятти, то хотя бы спойлеры и козырьки.

Крупнейший маркетплейс китайских товаров Joom на днях начал продавать и российские товары. Его партнерами стало более пятидесяти продавцов — среди них производители косметики и настольных игр.