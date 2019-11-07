Аномальное тепло покидает столицу

Температура воздуха все еще превышает сезонную норму, но в ближайшие дни будет постепенно снижаться, прогнозируют синоптики.

Кроме того, периодически ожидаются дожди, рассказал “Ъ FM” научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: «До конца недели нас ожидает нескучная погода. Тепло все-таки бесконечно не длится.

После очень теплого начала, когда были побиты рекорды, температура превышала нормы, начинается изменение циркуляции.

7 ноября днем уже будет температурный фон ниже, чем в понедельник и вторник — всего +6…+8 градусов. Но «всего», конечно, в кавычках, потому что сейчас теплая погода, температура превышает норму примерно на 4 градуса, но, конечно же, ниже, чем в начале недели.

8 ноября ожидается дальнейшее понижение температуры, но это не означает ухудшение погоды. Давление начинает расти, и интенсивных осадков в принципе не прогнозируется до конца недели.

Будут осадки — небольшие дожди.

Ночные температуры уже в ночь на 8 ноября составили 0…+5 градусов, днем — +5…+7, это тоже выше нормы примерно на 3 градуса, но все-таки это понижение. 9 ноября примерно такой же температурный фон, а 10-го ожидается опять изменение циркуляции, и в центр европейской России устремятся теплые воздушные массы. Дневные температуры будут уже в диапазоне от +6…+11 градусов. Тепло будет и в первый день следующей недели: ночные температуры — +3…+8, дневные — +6…+11, и без существенных осадков. Наиболее заметное похолодание предварительно прогнозируется в середине следующей недели».

По информации портала Гисметео, к 20-м числам ноября средняя дневная температура установится на уровне 0 градусов.

Александр Рассохин