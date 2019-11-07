На ПНТЗ началась модернизация производства нержавеющих труб для АЭС

На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в группу ЧТПЗ) началась реализация инвестпроекта по производству нержавеющих бесшовных труб для парогенераторов атомных электростанций. Проект предусматривает ввод в эксплуатацию новых и модернизацию действующих производственных мощностей. Объем инвестиций составит более 780 млн руб., говорится в сообщении группы ЧТПЗ.

В рамках инвестпроекта будут запущены поточная линия отделки и сдачи труб, а также автоматизированный комплекс средств неразрушающего контроля. Ввод нового участка планируется в 2021 году.

«Реализация инвестиционного проекта позволит компании на 50% увеличить производство труб для АЭС из коррозионной стали»,— пояснил директор по стратегии группы ЧТПЗ Дмитрий Бурлай. Ранее группа ЧТПЗ поставляла продукцию для АЭС в России, Белоруссии и Китае.