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Строительству Чусовского цементного завода присвоен статус приоритетного краевого инвестпроекта

Совет по предпринимательству Пермского края присвоил приоритетный статус строительству Чусовского цементного завода. Работы будет вести АО «Карьер». Инвестиции в данный проект составят 2,3 млрд руб., из которых 1 млрд руб. будут заемными. Ожидается, что на проектную мощность завод выйдет в 2024 году. К этому времени «Карьер» создаст не менее 300 рабочих мест. Для работников будет построен жилой дом.

По словам генерального директора АО «Карьер» Юрия Старцева, завод разместится на участке в 78 га, который ранее указом председателя правительства РФ Дмитрия Медведева был переведен из лесного фонда в земли промышленного назначения. «У предприятия есть также лицензия на добычу известняка и глины, а месторождение расположено рядом с площадкой будущего завода»,— добавил господин Старцев. По его оценкам, завод будет производить 300 тыс. тонн цемента в год.

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