«СИБУР-Химпром» продолжит модернизацию производства

Совет по предпринимательству Пермского края присвоил приоритетный статус очередному инвестпроекту АО «СИБУР-Химпром». Новая инициатива предполагает удлинение цепочки глубокой переработки углеводородов и увеличение мощности производства спиртов, являющихся основными компонентами для пластификаторов.

Как пояснил директор по экономике и управлению эффективностью АО «СИБУР-Химпром» Максим Дьяков, в рамках инвестпроекта будет модернизирована существенная часть производства, что позволит получать большее количество продуктов из того же объема сырья. Ожидается, что обновленное производство будет введено в эксплуатацию в 2023 году. При этом только налог на прибыль «СИБУР-Химпрома» составит в 2019–2035 годах примерно 200 млн руб. В целом объем инвестиций превысит 10 млрд руб.