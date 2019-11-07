В Краснодаре сносят трехэтажное здание по улице Бабушкина

Собственник строящегося здания на перекрестке улиц Бабушкина и Севастопольской краевого центра приступил к его сносу. Такое решение принял Арбитражный суд Краснодарского края по иску администрации Краснодара. Как сообщили в мэрии, изначально владелец земельного участка по улице Бабушкина, 206 получил разрешение на строительство там двухэтажного здания, однако, впоследствии, он возвел там трехэтажный капитальный объект. Краевой арбитраж признал его самовольным строением.

Начальник городского управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий сообщил, что, поскольку долгое время решение суда о сносе здания не исполнялось, администрация подала в суд иск об изъятии земельного участка, на котором расположен объект. Сейчас он на рассмотрении в суде.

Уточняется, что судебный процесс шел с 2015 года, и в октябре 2016-го Арбитражный суд края обязал собственника самостоятельно снести строение. Поскольку в установленный срок владелец самостроя этого не сделал, за нарушения решения суда ему придется заплатить неустойку — по 20 тыс. руб. за каждый день просрочки.

Василий Хитрых