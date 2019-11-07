Главе Чебаркуля предъявили обвинение по трем статьям

Расследование уголовного дела в отношении главы Чебаркуля Сергея Ковригина находится в завершающей стадии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Сергею Ковригину предъявлено обвинение по трем преступлениям: ч.2 ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч.2 ст.286 (превышение должностных полномочий) и ч.4 ст.290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, в 2016 году глава города получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 52 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за незаконную передачу муниципальных коммунальных сетей. Решением Арбитражного суда Челябинской области по иску прокурора области в 2017 году договоры аренды по передаче указанного муниципального имущества признаны недействительными.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Сергея Ковригина задержали в марте этого года. В апреле по обвинению в даче взятки главе задержали и поместили под стражу директора ООО «Городское коммунальное хозяйство» Евгения Бородина. Мэр Чебаркуля находится под домашним арестом.