В Свердловской области повысят с 1 декабря ставки за молоко для производителей

С 1 декабря в Свердловской области ставка за 1 кг произведенного молока будет повышена с 3,6 руб. до 4,1 руб., рассказал на заседании областного правительства министр АПК Дмитрий Дегтярев. Вопрос об увеличении господдержки поставили производители молока из Ирбита. «Это дает дополнительную поддержку для более устойчивого финансового состояния предприятий и увеличения их доходной составляющей. В 2019 году на эти цели предусмотрено 100 млн руб. дополнительных средств за счет перераспределения. В 2020 году будет выделено 150 млн руб.»,— сообщил министр.

Анастасия Реутова