«Газпром Арена» примет два хоккейных матча в декабре

На стадионе «Газпром Арена» в декабре пройдут два хоккейных матча с участием сборной России и СКА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена совета директоров СКА и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), гендиректора «Зенита» Александра Медведева.

Ранее предполагалось, что на стадионе могут провести три хоккейных матча.

Напомним, что в декабре 2018 года на «Газпром Арене» сборная России в матче Кубка Первого канала обыграла команду Финляндии. Игру посетили 71 381 болельщик. Кроме того, СКА проиграл ЦСКА.