За два месяца ВТБ продал облигации федерального займа на 1,2 млрд рублей

В сентябре-октябре объем продаж облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) в ВТБ составил 1,2 млрд руб. 25% продаж пришлись на мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции» и личный кабинет брокера. Купить ценные бумаги можно также в 560 офисах кредитного учреждения с форматом обслуживания «Привилегия». Кроме того ВТБ организовал продажу облигаций клиентам Почта Банка, операции производятся дистанционно, - открыть брокерские счета ВТБ можно через цифровую инфраструктуру Почта Банка.



«Стратегией ВТБ предусмотрено совершенствование дистанционных сервисов и активное развитие цифровых технологий. Мы рассчитываем на то, что в ближайшем будущем продажи ОФЗ-н онлайн будет только расти, ведь на покупку облигаций с использованием цифровых сервисов уходит всего несколько минут. ВТБ предоставляет своим клиентам упрощенный доступ к долговым инструментам с высоким кредитным качеством», - сообщил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.

«Облигации федерального займа не так давно стали пользоваться спросом у массового потребителя, однако я считаю, что с повышением уровня финансовой грамотности людей привлекательность ОФЗ-н будет расти. Ведь эти ценные бумаги отличаются высокой доходностью и надежностью, гарантированной государством. Наша задача сделать так, чтобы покупка данного продукта онлайн была настолько же понятной и привычной, как пополнение баланса сотового телефона», – рассказала член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.

Облигации федерального займа для физических лиц выпускаются Минфином России с апреля 2017 года. Со 2 сентября и до 25 февраля 2020 г. проходит размещение четвертого выпуска облигаций. Срок обращения ценных бумаг – до 31 августа 2022 г., купонный доход выплачивается каждое полугодие. Ставка по первому купону составляет 6,5% годовых, по второму - 7% годовых, по третьему - 7,05% годовых, по четвертому - 7,1% годовых, по пятому - 7,25% годовых, по шестому - 7,35% годовых. Комиссия брокера по сделкам с ОФЗ-н составляет 0%, минимальная сумма вложений – 10 тыс. руб.