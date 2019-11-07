Удмуртия намерена перезаключить контракт с рейтинговым агентством «Эксперт РА»

Власти Удмуртии намерены заключить новый контракт на 700 тыс. руб. с рейтинговым агентством «Эксперт РА». Проект соглашения о сотрудничестве, которое будет действовать с момента его подписания до 31 декабря 2020 года, опубликован на сайте главы и правительства республики.

Напомним, что в октябре 2018 года правительство Удмуртии отказалось от услуг американского рейтингового агентства Fitch Ratings. В минфине региона посчитали нецелесообразным пересмотр рейтингов по международной шкале. В декабре 2018 года стало известно, что власти республики заключат договор с рейтинговым агентством «Эксперт РА» до конца 2019 года. Цена контракта также составила 700 тыс. руб. В мае 2019 года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Удмуртии до уровня ruBBB- со стабильным прогнозом. Ранее у республики действовал рейтинг на уровне ruBB+